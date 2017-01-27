Радикальная партия будет ставить вопрос о смене главы делегации Украины в ПАСЕ - И.Мосийчук

"Кроме Андрея Лозового, обратите внимание, "против"проголосовали Елена Сотник, которая представляет "Самопомощь", и воздержались два члена БПП - Константин Усов и Владислав Голуб. Поэтому следует говорить не просто о расколе в украинской делегации, а о том, что Владимир Арьев, который голова, не смог сформулировать четкую позицию всей делегации даже из числа членов своей фракции, и я думаю, что мы будем ставить вопрос о замене председателя делегации украинцев, - отметил И.Мосийчук.