Радикальна партія порушуватиме питання щодо зміни голови делегації України в ПАРЄ – І.Мосійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Радикальна партія порушуватиме питання щодо зміни голови делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, адже Володимир Ар’єв не зміг сформулювати чітку позицію всієї делегації в ПАРЄ. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, передає УНН.
“Крім Андрія Лозового, зверніть увагу, „проти“ проголосували пані Олена Сотник, яка представляє „Самопоміч“, і утрималися два члени БПП — Костянтин Усов і Владислав Голуб. Тому слід говорити не просто про розкол в українській делегації, а про те, що Володимир Ар’єв, який голова, не зміг сформулювати чітку позицію всієї делегації навіть з числа членів власної фракції, і я думаю, що ми будемо ставити питання щодо заміни голови делегації української”, — зазначив І.Мосійчук.