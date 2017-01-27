Радикальна партія порушуватиме питання щодо зміни голови делегації України в ПАРЄ – І.Мосійчук

“Крім Андрія Лозового, зверніть увагу, „проти“ проголосували пані Олена Сотник, яка представляє „Самопоміч“, і утрималися два члени БПП — Костянтин Усов і Владислав Голуб. Тому слід говорити не просто про розкол в українській делегації, а про те, що Володимир Ар’єв, який голова, не зміг сформулювати чітку позицію всієї делегації навіть з числа членів власної фракції, і я думаю, що ми будемо ставити питання щодо заміни голови делегації української”, — зазначив І.Мосійчук.