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Радикал Рыбалка прогулял каждое пятое голосования в Раде

Радикал Рыбалка прогулял каждое пятое голосования в Раде

Киев  •  УНН

 • 10057 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. За время своей депутатской каденции народный депутат от РПЛ Сергей Рыблка пропустил 21,9% голосований в Верховной Раде Украины. Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации нардепа, опубликованные на портале ВР, передает УНН.

Так, с 27 ноября 2014 года по 14 мая 2019 года депутаты ВР голосовали 17 тыс. 93 раза, в то время как Рыбалка голосовал 6 тыс. 765 раз, присутствовал, но не голосовал - 6 тыс. 584 раз, отсутствовал 3 тыс. 744 раза (21,9% от общего количества).

Таким образом, по состоянию на 15 мая в рейтинге активности народных избранников Рыбалка занимает 360 место (из 423).

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Заметим, что в начале февраля Рыбалка занимал в рейтинге активности депутатов 294 место. Соответственно, за три месяца он скатился на 66 ступенек.

Напомним, как писал УНН, Рыбалка создал в Раде между фракционное объединение в поддержку новоизбранного президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.

По словам политолога Алексея Станчевського, несмотря на попытки Рыбалки приспособиться к Зеленскому, парламент ему не светит.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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