Радикал Рибалка прогуляв кожне п'яте голосування у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За час своєї депутатської каденції народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 21,9% голосувань у Верховній Раді України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВР, передає УНН.
Так, з 27 листопада 2014 року по 14 травня 2019 року депутати ВР голосували 17 тис. 93 рази, в той час як Рибалка голосував 6 тис. 765 разів, був присутнім, але не голосував - 6 тис. 584 разів, був відсутнім 3 тис. 744 рази (21,9% від загальної кількості).
Таким чином, станом на 15 травня в рейтингу активності народних обранців Рибалка займає 360 місце (з 423).
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Зауважимо, що на початку лютого Рибалка посідав у рейтингу активності депутатів 294 сходинку. Відповідно, за три місяці він скотився на 66 сходинок.
Нагадаємо, як писав УНН, Рибалка створив у Раді між фракційне об’єднання на підтримку новообраного президента Володимира Зеленського. Однак, у штабі переможця президентських виборів від допомоги радикала відхрестилися.
За словами політолога Олексія Станчевського, попри спроби Рибалки прилаштуватися до Зеленського, парламент йому більше не світить.