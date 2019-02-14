Радикал Рыбалка манипулирует фактами: на этот раз – о добыче газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка обвинил действующую власть в декларации ложных показателей по добыче газа. Но аргументировать заявленное радикал не смог, передает УНН.
Так, на днях в интервью 34 каналу (Днепр) Рыбалка сказал:
"Власть рапортует, что мы делаем все для того, чтобы увеличить добычу собственного газа, но это только голые декларации. Если проанализировать, то эта добыча, она не делается больше и больше", - сказал политик.
Далее Рыбалка быстро перешел на тему борьбы с коррупцией и заявил о необходимости провести судебную реформу. Фактов, свидетельствующих об уменьшении добычи газа Украины, политиком приведено не было.
Зато, заметим, что в 2018 году в Украине было добыто 21 млрд кубометров газа, в 2017 году -20,5 млрд, в 2016 году -20,1 млрд, в 2015 году - 19,9 млрд кубометров газа. Такие данные обнародовало Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
Таким образом, добыча газа в Украине растет минимум 3 года подряд. Только за прошлый год Украина увеличила добычу газа на 2,4%.
Как писал УНН, депутат Рыбалка пропустил каждое пятое заседание ВР и прогулял половину голосований.
Также напомним, Генпрокурор Юрий Луценко накануне подтвердил, что Рыбалку заподозрили в государственной измене, открыто уголовное производство.
По данным отдельных СМИ, речь идет о торговле с оккупированными территориями.