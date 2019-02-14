Радикал Рибалка маніпулює фактами: цього разу – про видобуток газу

Так, днями в інтерв'ю 34 каналу (Дніпро) Рибалка сказав:

"Влада рапортує, що ми робимо все для того, щоб збільшити видобуток власного газу, але це тільки голі декларації. Якщо проаналізувати, то цей видобуток, він не робиться більшим і більшим", - сказав політик.

Далі Рибалка швидко перейшов на тему боротьби з корупцією та заявив про необхідність провести судову реформу. Фактів, які б свідчили про зменшення видобутку газу Україною, політиком наведено не було.

Натомість, зауважимо, що у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд кубометрів газу, у 2017 році - 20,5 млрд, у 2016 році - 20,1 млрд, у 2015 році - 19,9 млрд кубометрів газу. Такі дані оприлюднило Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Таким чином, видобуток газу в Україні зростає щонайменше 3 роки поспіль. Лише за минулий рік Україна збільшила видобуток газу на 2,4%.

Як писав УНН, депутат Рибалка пропустив кожне п'яте засідання ВР і прогуляв половину голосувань.

Також нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко напередодні підтвердив, що Рибалку запідозрили у державній зраді, відкрито кримінальне провадження.

За даними окремих ЗМІ, йдеться про торгівлю з окупованими територіями.