Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена

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“Накануне вечером на заседании фракции партии "Слуга Народа“ было решено, что в среду, 3 ноября, пленарное заседание будет продлено примерно до 17:00 для того, чтобы успеть рассмотреть увольнение пяти членов правительства”, — написал Фролов в своем Telegram-канале.

Детали

Парламент должен уволить министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко.

На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:



Миндовкилля возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,



оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,



министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,



Министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,



должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.



Начало заседаний комитетов в среду планируется отсрочить на 17:30.

"Назначение вышеупомянутых кандидатов на должности в Кабинете министров планируется провести в четверг. Кроме этого, фракция СН согласилась с предложением председателя ВР о назначении руководителем Аппарата парламента Вячеслава Штучного (голосование тоже состоится в четверг)", - добавил Фролов.

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