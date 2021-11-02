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Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена

Киев • УНН

 • 21434 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 ноября, планируется продлить до 17:00, чтобы успеть рассмотреть вопрос увольнения пяти членов правительства. О такой инициативе фракции “Слуга народа” сообщил председатель подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Павел Фролов, пишет УНН.

Раде в среду хотят продлить работу для увольнения пяти членов правительства: назвали имена

Цитата:

“Накануне вечером на заседании фракции партии "Слуга Народа“ было решено, что в среду, 3 ноября, пленарное заседание будет продлено примерно до 17:00 для того, чтобы успеть рассмотреть увольнение пяти членов правительства”, — написал Фролов в своем Telegram-канале.

Детали

Парламент должен уволить министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко.

На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:

  • Миндовкилля возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
  • оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
  • министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
  • Министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
  • должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.

Начало заседаний комитетов в среду планируется отсрочить на 17:30.

"Назначение вышеупомянутых кандидатов на должности в Кабинете министров планируется провести в четверг. Кроме этого, фракция СН согласилась с предложением председателя ВР о назначении руководителем Аппарата парламента Вячеслава Штучного (голосование тоже состоится в четверг)", - добавил Фролов.

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