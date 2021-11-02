Раді у середу хочуть продовжити роботу для звільнення п’яти урядовців: назвали імена

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“Напередодні ввечері на засіданні фракції партії "Слуга Народу“ було вирішено, що у середу, 3 листопада, пленарне засідання буде продовжено приблизно до 17:00 для того, щоб встигнути розглянути звільнення п’яти урядовців”, — написав Фролов у своєму Telegram-каналі.

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Парламент має звільнити міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, віцепрем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка.

На засіданні фракції “Слуга народу” депутати підтримали рішення, щоб:



Міндовкілля очолив чинний заступник міністра Руслан Стрілець,



оборонне відомство очолить Олексій Резніков,



міністром з питань реінтеграції пропонують призначити депутатку Ірину Верещук,



Міністерством з питань стратегічних галузей запропонують керувати чинному голові митниці Павлу Рябікіну,



посаду міністра економіки запропонують заступниці керівника Офісу Президента Юлії Свириденко.



Початок засідань комітетів у середу планується відтермінувати на 17:30.

"Призначення вищезазначених кандидатів на посади в Кабінеті міністрів планується провести у четвер. Крім цього, фракція СН погодилась із пропозицією голови ВР щодо призначення керівником Апарату парламенту Вячеслава Штучного (голосування теж відбудеться у четвер)", - додав Фролов.

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