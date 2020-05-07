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Раде рекомендовали поддержать страхование медиков, работающих с COVID-19

Киев • УНН

 • 14505 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять закон о повышении социальной защиты медиков за основу и в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

Раде рекомендовали поддержать страхование медиков, работающих с COVID-19

"На заседании комитета 6 мая депутаты поддержали законопроект №3376-1, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей", - говорится в сообщении.

Так, законопроектом предусматривается следующее:

  • выплаты медикам, которые получили заболевание COVID-19, приравниваются к выплатам участников боевых действий;
  • в случае установления группы инвалидности для медработника, в результате заражения СOVID-19, правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов, что составляет 600 тыс. грн;
  • выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 млн грн.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект №3376-1 в повестку дня внеочередного заседания и по результатам рассмотрения принять за основу и в целом как закон", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВР сегодня, 7 мая, на внеочередном заседании планирует рассмотреть два проекта закона, в частности, по определению размеров государственного страхования лиц, задействованных в защите населения от инфекционных болезней.

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