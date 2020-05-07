Рада сьогодні планує визначитися зі страхуванням медиків, які працюють з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Парламентарі сьогодні, 7 травня, на позачерговому засіданні планують розглянути два проекти закону, зокрема, щодо визначення розмірів державного страхування осіб, які задіяні у захисті населення від інфекційних хвороб. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, нардепи планують розглянути проект закону №3380 про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Окрім того, на засіданні планують розглянути законопроект №3376 (альтернативний №3376-1) щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.
Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту.