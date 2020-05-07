Рада сьогодні планує визначитися зі страхуванням медиків, які працюють з COVID-19

Так, нардепи планують розглянути проект закону №3380 про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Окрім того, на засіданні планують розглянути законопроект №3376 (альтернативний №3376-1) щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту.