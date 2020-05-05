Разумков скликає позачергове засідання ВР на 7 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання. Засідання збирають на 14 годину 7 травня, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ВР.
"У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України:
Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 7 травня 2020 року", - йдеться у розпорядженні.
Як зазначено у документі, на позачерговому засіданні планують розглянути такі питання:
1) проект Закону України про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстр. № 3380);
2) проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстр. № 3376).
"Керівнику Апарату Верховної Ради України В.Штучному забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 7 травня 2020 року та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому", - зазначено у документі.
Раніше голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що наступне позачергове засідання ВР відбудеться, скоріш за все, 12 травня за ініціативи 150 народних депутатів України.