Наступне засідання ВР відбудеться за ініціативи нардепів – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Наступне позачергове засідання ВР відбудеться, скоріш за все, 12 травня за ініціативи 150 народних депутатів України. Про це заявив в ефірі телеканалу “Україна 24” голова ВР Дмитро Разумков, передає УНН.
“Зараз ми говоримо, що, скоріш за все, наступне засідання ВР буде скликатися 150 народними депутатами і, скоріш за все, воно відбудеться у вівторок. Попередньо думали, що воно буде на п’ятницю, але деякі регламентні норми не дозволяють розглянути низку питань, які ми вважаємо за необхідне розглянути”, — сказав Разумков.
За його словами, як тільки буде пом’якшено карантин ВР планує повернутися до стандартного режиму роботи.
Нагадаємо, як повідомив нардеп Олександр Качура, ВР збереться на позачергове засідання 12 травня, порядок денний засідання будуть формувати парламентські комітети.