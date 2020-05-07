Рада сегодня планирует определиться со страхованием медиков, работающих с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Парламентарии сегодня, 7 мая, на внеочередном заседании планируют рассмотреть два проекта закона, в частности, относительно определения размеров государственного страхования лиц, задействованных в защите населения от инфекционных болезней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.
Так, нардепы планируют рассмотреть проект закона №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.
Кроме того, на заседании планируется рассмотреть законопроект №3376 (альтернативный №3376-1) по определению размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.
Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.