Рада сегодня планирует определиться со страхованием медиков, работающих с COVID-19

Так, нардепы планируют рассмотреть проект закона №3380 о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть законопроект №3376 (альтернативный №3376-1) по определению размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.