Раді рекомендували підтримати страхування медиків, які працюють з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Комітет ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити закон щодо підвищення соціального захисту медиків за основу та в цілому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
“На засіданні комітету 6 травня депутати підтримали законопроект №3376-1, який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, та членів їх сімей”, - йдеться у повідомленні.
Так, законопроектом передбачається наступне:
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- виплати медикам, які отримали захворювання на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій;
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- у випадку встановлення групи інвалідності для медпрацівника, внаслідок зараження СOVID-19, уряд буде виплачувати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн;
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- виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн грн.
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“Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроект №3376-1 до порядку денного позачергового засідання та за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому як закон”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ВР сьогодні, 7 травня, на позачерговому засіданні планує розглянути два проекти закону, зокрема, щодо визначення розмірів державного страхування осіб, які задіяні у захисті населення від інфекційних хвороб.