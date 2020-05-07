Раді рекомендували підтримати страхування медиків, які працюють з COVID-19

“На засіданні комітету 6 травня депутати підтримали законопроект №3376-1, який підвищує соціальний захист медиків, зайнятих у боротьбі з COVID-19, та членів їх сімей”, - йдеться у повідомленні.

Так, законопроектом передбачається наступне:



виплати медикам, які отримали захворювання на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій;



у випадку встановлення групи інвалідності для медпрацівника, внаслідок зараження СOVID-19, уряд буде виплачувати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів, що становить 600 тис. грн;



виплати родині медичного працівника в разі летального випадку становитимуть 750-кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто 1,5 млн грн.



“Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроект №3376-1 до порядку денного позачергового засідання та за результатами розгляду прийняти за основу і в цілому як закон”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ВР сьогодні, 7 травня, на позачерговому засіданні планує розглянути два проекти закону, зокрема, щодо визначення розмірів державного страхування осіб, які задіяні у захисті населення від інфекційних хвороб.



