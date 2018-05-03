Раде предлагают урегулировать вопрос имущества переселенцев на оккупированной территории

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, этот документ разработан с целью усовершенствования правового регулирования в сфере защиты прав и законных интересов внутренне перемещенных лиц, а также лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Достичь поставленных задач планируется путем освобождения вышеупомянутых лиц от уплаты судебного сбора в соответствующих категориях дел, которые касаются.

Изменениями, которые предусматриваются в проекте Закона, в частности предлагается:

- урегулировать отдельные вопросы о порядке совершения нотариальных действий в отношении имущества внутренне перемещенных лиц, осталось на территории, неподконтрольной Украины;

- освободить внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях от уплаты судебного сбора по делам, связанным с нарушением прав внутренне перемещенных лиц, определенных статьями 6, 7, 8 и 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц ".

Изменения, предусмотренные проектом закона, направленные на последовательное внедрение рекомендаций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, изложенных в резолюции 2133 (2016) "Средства правовой защиты от нарушений прав человека на украинском территориях, находящихся вне контроля украинской власти", одобренной 12 октября 2016, которой ПАСЕ настоятельно призвала украинскую власть облегчить, насколько это в ее силах, повседневную жизнь жителей территорий за пределами ее контроля и перемещенных лиц из этих территорий через содействие их доступа к правосудию.

Напомним, как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, в законе о реинтеграции Донбасса есть несколько пунктов, которые непосредственно касаются внутренне перемещенных лиц. В частности, уточнил он, там указано, что любые сделки, касающиеся права собственности, совершенные на временно оккупированной территории, являются недействительными, если они не заверены украинскими государственными нотариусами и не внесены в Государственный реестр.