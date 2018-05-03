Раді пропонують врегулювати питання майна переселенців на окупованій території
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В парламенті зареєстровано проект закону Кабміну № 8332 про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, яким пропонується врегулювати окремі питання майна переселенців на окупованій території. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, цей документ розроблено з метою удосконалення правового регулювання у сфері захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Досягнути поставлених завдань планується шляхом звільнення вищезазначених осіб від сплати судового збору у відповідних категоріях справ, що їх стосуються.
Змінами, що передбачаються у проекті Закону, зокрема пропонується:
— врегулювати окремі питання щодо порядку вчинення нотаріальних дій стосовно майна внутрішньо переміщених осіб, що залишилось на території, непідконтрольній Україні;
— звільнити внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях від сплати судового збору у справах, пов’язаних з порушенням прав внутрішньо переміщених осіб, визначених статтями 6, 7, 8 та 9 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
Зміни, передбачені проектом закону, спрямовані на послідовне впровадження рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, викладених у Резолюції 2133 (2016) “Засоби правового захисту від порушень прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади”, схваленої 12 жовтня 2016 р., якою ПАРЄ наполегливо закликала українську владу полегшити, наскільки це в її силах, повсякденне життя жителів територій поза межами її контролю та переміщених осіб з цих територій через сприяння їх доступу до правосуддя.
Нагадаємо, як заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, у законі про реінтеграцію Донбасу є декілька пунктів, які безпосередньо стосуються внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, уточнив він, там зазначено, що будь-які правочини, які стосуються права власності, здійснені на тимчасово окупованій території, є недійсними, якщо вони не засвідчені українськими державними нотаріусами і не внесені до Державного реєстру.