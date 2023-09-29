Раде предлагают отменить заочную и вечернюю формы обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает отмену со следующего года заочной и вечерней форы обучения, сообщает УНН со ссылкой на карточку проекта закона.
Детали
Зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года.
Авторы документа предлагают с 2024 года не проводить набор абитуриентов для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а также для получения степени высшего образования младшего бакалавра.
Авторы законопроекта предлагают учебным заведениям ориентироваться на развитие дистанционной формы получения высшего образования, учитывая накопленный опыт использования дистанционных технологий.
Дополнение
Кроме того, из соображений безопасности, предлагается продолжить в 2024 году практику проведения вступительных испытаний в электронном формате для конкурсного отбора на обучение в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования.
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