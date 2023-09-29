Раді пропонують скасувати заочну та вечірню форми навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає скасування з наступного року заочної та вечірньої фори навчання, повідомляє УНН із посиланням на картку проєкту закону.
Деталі
Зареєстрований Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року.
Автори документа пропонують з 2024 року не проводити набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.
Автори законопроєкту пропонують навчальним закладам орієнтуватись на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти, враховуючи накопичений досвід використання дистанційних технологій.
Доповнення
Крім того, з міркувань безпеки, пропонується продовжити у 2024 році практику проведення вступних випробувань в електронному форматі для конкурсного відбору на навчання у закладах фахової передвищої, вищої освіти.
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