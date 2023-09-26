Повертається географія, а історія України тепер обов'язкова: що ще треба знати про Мультитест-2024

Цитата

“Тепер маємо не три предмети, а чотири. Історія України тепер стає обов’язковою. Ми говоримо не про весь історичний період, а історичний період XVI ст. XVI ст. й до тепер. Ми розширюємо кількість та зміст предметів на вибір. Раніше до 2022 року ми мали такий предмет як українська мова та література, цього року з’являється окремий тест українська література. Повертається географія”, — розповіла Вакуленко.

За її словами, зміст завдань Національного мультипредметного тесту відповідатиме програмам ЗНО, які вже декілька років поспіль є актуальним.

“Відповідно не потрібно очікувати ускладнення тестів, або появи якихось нових тем. Всі ті програми, які є затвердженими, ними вже сьогодні можна послуговуватися”, — сказала Вакуленко.

Також вона зазначила, що про тривалість перерви між тестуванням, яке загалом відбуватиметься чотири години, повідомлять пізніше.

Вакуленко додала, що не можна розраховувати, що перерва буде довга. Учасники матимуть коротку перерву.

Доповнення

У 2024 році Національний мультипредметний тест буде відбуватися у форматі 3+1. Тобто три обов’язкових предмети та один на вибір. Чотири предмети будуть об’єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою.