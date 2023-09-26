Возвращается география, а история Украины теперь обязательна: что еще нужно знать о Мультитесте-2024

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В 2024 году в Национальный мультипредметный тест добавили еще один обязательный предмет – историю Украины, которая будет охватывать исторический период с XVI в. и до сих пор. К предметам на выбор добавляется украинская литература и география. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.