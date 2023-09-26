Возвращается география, а история Украины теперь обязательна: что еще нужно знать о Мультитесте-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В 2024 году в Национальный мультипредметный тест добавили еще один обязательный предмет – историю Украины, которая будет охватывать исторический период с XVI в. и до сих пор. К предметам на выбор добавляется украинская литература и география. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.
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“Теперь имеем не три предмета, а четыре. История Украины теперь становится обязательной. Мы говорим не обо всем историческом периоде, а исторический период XVI в. XVI в. и до теперь. Мы расширяем количество и содержание предметов на выбор. Ранее до 2022 года мы имели такой предмет как украинский язык и литература, в этом году появляется отдельный тест украинская литература. Возвращается география”, — рассказала Вакуленко.
По ее словам, содержание заданий Национального мультипредметного теста будет соответствовать программам ВНО, которые уже несколько лет подряд являются актуальными.
“Соответственно не нужно ожидать усложнения тестов, или появления каких-то новых тем. Все те программы, которые являются утвержденными, ими уже сегодня можно пользоваться”, — сказала Вакуленко.
Также она отметила, что о продолжительности перерыва между тестированием, которое в целом будет проходить четыре часа, сообщат позже.
Вакуленко добавила, что нельзя рассчитывать, что перерыв будет длинный. Участники будут иметь короткий перерыв.
Дополнение
В 2024 году Национальный мультипредметный тест будет проходить в формате 3+1. То есть три обязательных предмета и один на выбор. Четыре предмета будут объединены в один тест, который в целом продлится четыре часа с перерывом.