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Раде предлагают ослабить ответственность для военных за потерю техники

Раде предлагают ослабить ответственность для военных за потерю техники

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Профильный Комитет рекомендует Парламенту принять законопроект об ответственности военных за потерю техники во время военного положения, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Детали

Комитет правоохранительной деятельности на внеочередном заседании 31 августа принял решение по ряду законопроектов. В частности, Комитет рекомендует Парламенту принять проект Закона №9395 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования положений действующего законодательства в части уголовной ответственности за совершение военных уголовных преступлений связанных с нарушениями правил эксплуатации боевых или специальных машин, выполнения полетов или подготовки к ним, кораблевождения”.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что наказание за потерю техники во время войны является слишком суровым, без альтернативных видов наказаний. Не учитываются обстоятельства и условия, при которых военные выполняют боевые задачи.

Проектом предлагается добавить в статьи 415-417 УК Украины за потерю техники наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих, содержания в дисциплинарном батальоне и ограничением свободы.

Также, предлагается разграничить ответственность в зависимости от последствий совершенного уголовного преступления. Кроме того, предлагается дополнить статью 416 УК Украины примечанием по определению размера материального ущерба причиненного уголовным правонарушением.

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Проектом также предлагается конкретизировать положения статьи 58 УК Украины относительно предусмотрения обязанности’суда определять размер денежного отчисления в доход государства из суммы денежного обеспечения осужденного в случае назначения наказания в виде служебного ограничения военнослужащего.

Кроме того предлагается усовершенствовать положения Уголовно-исполнительного кодекса Украины в части исчисления сроков отбывания наказания в виде служебного ограничения военнослужащих.

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