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Раді пропонують послабити відповідальність для військових за втрату техніки

Раді пропонують послабити відповідальність для військових за втрату техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Профільний Комітет рекомендує Парламенту прийняти законопроєкт щодо відповідальності військових за втрату техніки під час воєнного стану, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Деталі

Комітет правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні 31 серпня ухвалив рішення щодо низки законопроєктів. Зокрема, Комітет рекомендує Парламенту ухвалити проєкт Закону №9395 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення положень чинного законодавства в частині кримінальної відповідальності за скоєння військових кримінальних правопорушень пов’язаних із порушеннями правил експлуатації бойових чи спеціальних машин, виконання польотів чи підготовки до них, кораблеводіння”.

У пояснювальній записці до документа йдеться про те, що покарання за втрату техніки під час війни є надто суровим, без альтернативних видів покарань. Не враховуються обставини й умови, за яких військові виконують бойові завдання.

Проєктом пропонується додати до статтей 415-417 КК України за втрату техніки покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, тримання у дисциплінарному батальйоні та обмеженням волі.

Також, пропонується розмежувати відповідальність залежно від наслідків вчиненого кримінального правопорушення. Окрім того, пропонується доповнити статтю 416 КК України приміткою щодо визначення розміру матеріальної шкоди завданих кримінальним правопорушенням.

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Проєктом також пропонується конкретизувати положення статті 58 КК України щодо передбачення обов’язку суду визначати розмір грошового відрахування в дохід держави із суми грошового забезпечення засудженого в разі призначення покарання у виді службового обмеження військовослужбовця.

Крім того пропонується вдосконалити положення Кримінально-виконавчого кодексу України в частині обчислення строків відбування покарання у виді службового обмеження військовослужбовців.

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