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Раде предлагают разрешить конфискацию имущества предателей и коллаборантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7256 о конфискации имущества при совершении отдельных преступлений против основ национальной безопасности Украины в местные бюджеты, пишет УНН.

Раде предлагают разрешить конфискацию имущества предателей и коллаборантов

Детали

Авторами выступил коллектив нардепов, в частности, и из "Слуги народа".

Как указывают инициаторы законопроекта, предлагается установить, что подлежит зачислению в бюджеты местного самоуправления имущество (в том числе средства от реализации такого имущества), конфискованное по исполнительным документам, выданным по решению суда на основании статей:

  • 111 (Государственная измена) УКУ,
  • 111-1 (Коллаборационная деятельность) УКУ,
  • 111-2 (Пособничество государству-агрессору) УКУ.

Авторы говорят, что законопроект направлен на усовершенствование процедуры такого взыскания, в случае назначения судом в качестве дополнительного наказания. В том числе с целью финансирования восстановления разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры и/или жилого фонда. Порядок зачисления в местные бюджеты должен определять Кабмин.

Также в ВР подан еще один законопроект по той же теме - №7257 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Дополнение

Отныне каждый может приобщиться к аресту и конфискации имущества агрессора.

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