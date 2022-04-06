Раді пропонують дозволити конфіскацію майна зрадників і колаборантів

Деталі

Авторами виступив колектив нардепів, зокрема, і зі "Слуги народу".

Як вказують ініціатори законопроекту, пропонується встановити, що підлягає зарахуванню в бюджети місцевого самоврядування майно (у тому числі кошти від реалізації такого майна), конфісковане за виконавчими документами, виданими за рішенням суду на підставі статей:



111 (державна зрада) ККУ,



111-1 (колабораційна діяльність) ККУ,



111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ.



Автори кажуть, що законопроект спрямований на удосконалення процедури такого стягнення, у разі призначення судом як додаткового покарання. У тому числі з метою фінансування відбудови зруйнованих або пошкоджених об’єктів інфраструктури

та/або житлового фонду. Порядок зарахування до місцевих бюджетів має визначати Кабмін.

Також у ВР подано ще один законопроект з тієї ж теми - №7257 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Доповнення

Відтепер кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора.