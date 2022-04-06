Раді пропонують дозволити конфіскацію майна зрадників і колаборантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7256 щодо конфіскації майна у разі вчинення окремих злочинів проти основ національної безпеки України в місцеві бюджети, пише УНН.
Деталі
Авторами виступив колектив нардепів, зокрема, і зі "Слуги народу".
Як вказують ініціатори законопроекту, пропонується встановити, що підлягає зарахуванню в бюджети місцевого самоврядування майно (у тому числі кошти від реалізації такого майна), конфісковане за виконавчими документами, виданими за рішенням суду на підставі статей:
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- 111 (державна зрада) ККУ,
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- 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ,
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- 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ.
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Автори кажуть, що законопроект спрямований на удосконалення процедури такого стягнення, у разі призначення судом як додаткового покарання. У тому числі з метою фінансування відбудови зруйнованих або пошкоджених об’єктів інфраструктури
та/або житлового фонду. Порядок зарахування до місцевих бюджетів має визначати Кабмін.
Також у ВР подано ще один законопроект з тієї ж теми - №7257 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Доповнення
Відтепер кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора.