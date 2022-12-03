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Раде передают на рассмотрение отмену упрощенного пересечения границы с рф

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил представление в Верховную Раду Украины законопроекта о прекращении действия соглашения с рф об упрощенном пересечении границы жителями приграничных регионов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Цитата

«Правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины разработанного МИД законопроекта о прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством российской федерации о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и российской федерации от 18.10.2011 года», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что это соглашение фактически не применяется с 1 июля 2022 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 692.

Отмечается, что законопроект подготовлен в рамках осуществления комплекса мер по противодействию угрозам национальной безопасности Украины.

Дополнение

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет министров одобрил 17 июня.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что полученная виза не будет гарантировать пересечение границы.

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