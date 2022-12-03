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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Раді передають на розгляд скасування спрощеного перетину кордону з рф

Раді передають на розгляд скасування спрощеного перетину кордону з рф

Київ • УНН

 • 1030034 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив подання до Верховної Ради України законопроекту про припинення дії угоди з рф про спрощений перетин кордону жителями прикордонних регіонів. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Цитата

«Уряд України ухвалив рішення про внесення на розгляд Верховної Ради України розробленого МЗС законопроєкту про припинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом російської федерації про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та російської федерації від 18.10.2011 року», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згадана угода фактично не застосовується з 1 липня 2022 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 692.

Зазначається, що законопроєкт підготовлений в межах здійснення комплексу заходів задля протидії загрозам національній безпеці України.

Доповнення

З 1 липня в Україні почав діяти візовий режим з росією. Відповідну постанову Кабінет міністрів схвалив 17 червня.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначав, що отримана віза не гарантуватиме перетин кордону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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