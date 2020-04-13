Рада обязала Разумкова безотлагательно подписать ряд законопроектов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41859 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57681 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58931 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 82771 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75270 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101253 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105389 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130577 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130214 просмотра

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Актуальное
Рада обязала Разумкова безотлагательно подписать ряд законопроектов

Рада обязала Разумкова безотлагательно подписать ряд законопроектов

Киев  •  УНН

 • 9120 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины своим голосованием обязала главу ВРУ Дмитрия Разумкова подписать три законопроекта, которые были сегодня приняты на внеочередном заседании парламента. Поэтому, законопроекты попадут на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии обязали Разумкова подписать законопроекты №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса, №2339 относительно усиления ответственности за повреждение объектов растительного мира и №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями Президента Украины.

После подписи Разумкова законопроекты передадут на подпись Президенту Зеленскому.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса.

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