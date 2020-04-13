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Рада зобов’язала Разумкова невідкладно підписати низку законопроектів

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України своїм голосуванням зобов’язала голову ВРУ Дмитра Разумкова підписати три законопроекти, які були сьогодні ухвалені на позачерговому засіданні парламенту. Відтак, законопроекти потраплять на підпис до Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі зобов’язали Разумкова підписати законопроекти №3320 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу, №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу та №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями Президента України.

Після підпису Разумкова законопроекти передадуть на підпис Президенту Зеленському.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3320 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу.

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