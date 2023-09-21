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Рада призвала мир осудить проведение рф псевдовыборов на оккупированных территориях

Рада призвала мир осудить проведение рф псевдовыборов на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 93647 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада приняла обращение к миру относительно осуждения проведения рф незаконных так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Рада обратилась к международным организациям по осуждению проведения рф незаконных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополя", - написал Железняк в Telegram.

Детали

Он указал, что за соответствующее постановление №10054 отдали 307 голосов. И выложил выдержку из обращения:

"Призываем международные организации, парламентские ассамблеи, правительства и парламенты иностранных государств:

  • осудить проведение российской федерацией незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий;
  • признать нелегитимными все органы власти рф всех уровней, члены которых были «избраны» во время проведения незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий, которые были созданы в результате этих незаконных выборов, а также любые решения, принимаемые этими органами;
  • избегать официальных контактов с так называемыми «должностными лицами», незаконно избранными на временно оккупированных частях территорий Украины
  • признать российскую избирательную систему такой, которая не соответствует международным демократическим стандартам и не может считаться легитимным инструментом организации народного волеизъявления;
  • усилить санкционное давление на российскую федерацию и непосредственно лиц, причастных к организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированных частях территорий;
  • продолжить предоставление Украине необходимой военной помощи для усиления ее оборонительных возможностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины;
  • принять участие в имплементации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского с целью прекращения агрессивной войны рф против Украины и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине".

Ранее

россия объявила о проведении 8-10 сентября 2023 года так называемых "выборов" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных частях территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить и не признавать псевдовыборы на ВОТ.

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