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Рада закликала світ засудити проведення рф псевдовиборів на окупованих територіях

Рада закликала світ засудити проведення рф псевдовиборів на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 93652 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила звернення до світу щодо засудження проведення рф незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

"Рада звернулася до міжнародних організацій щодо засудження проведення рф незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - написав Железняк у Telegram.

Деталі

Він вказав, що за відповідну постанову №10054 віддали 307 голосів. І виклав витяг зі звернення:

"Закликаємо міжнародні організації, парламентські асамблеї, уряди та парламенти іноземних держав:

  • засудити проведення російською федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій;
  • визнати нелегітимними всі органи влади рф усіх рівнів, члени яких були «обрані» під час проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій, що були створені внаслідок цих незаконних виборів, а також будь-які рішення, що ухвалюються цими органами;
  • уникати офіційних контактів з так званими «посадовими особами», незаконно обраними на тимчасово окупованих частинах територій України
  • визнати російську виборчу систему такою, що не відповідає міжнародним демократичним стандартам та не може вважатися легітимним інструментом організації народного волевиявлення;
  • посилити санкційний тиск на російську федерацію та безпосередньо осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій;
  • продовжити надання Україні необхідної військової допомоги для посилення її оборонних можливостей та сприяння відновленню територіальної цілісності України;
  • взяти участь в імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського з метою припинення агресивної війни рф проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні".

Раніше

росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити та не визнавати псевдовиборів на ТОТ.

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