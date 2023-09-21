Рада закликала світ засудити проведення рф псевдовиборів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила звернення до світу щодо засудження проведення рф незаконних так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Рада звернулася до міжнародних організацій щодо засудження проведення рф незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - написав Железняк у Telegram.
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Він вказав, що за відповідну постанову №10054 віддали 307 голосів. І виклав витяг зі звернення:
"Закликаємо міжнародні організації, парламентські асамблеї, уряди та парламенти іноземних держав:
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- засудити проведення російською федерацією незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій;
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- визнати нелегітимними всі органи влади рф усіх рівнів, члени яких були «обрані» під час проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій, що були створені внаслідок цих незаконних виборів, а також будь-які рішення, що ухвалюються цими органами;
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- уникати офіційних контактів з так званими «посадовими особами», незаконно обраними на тимчасово окупованих частинах територій України
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- визнати російську виборчу систему такою, що не відповідає міжнародним демократичним стандартам та не може вважатися легітимним інструментом організації народного волевиявлення;
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- посилити санкційний тиск на російську федерацію та безпосередньо осіб, причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих частинах територій;
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- продовжити надання Україні необхідної військової допомоги для посилення її оборонних можливостей та сприяння відновленню територіальної цілісності України;
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- взяти участь в імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського з метою припинення агресивної війни рф проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні".
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росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити та не визнавати псевдовиборів на ТОТ.