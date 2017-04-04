Рада возьмется за назначение членов Счетной палаты

Также среди прочего парламентарии намерены определиться по ряду законопроектов, касающихся вопросов транспорта. Среди них законопроект по усилению контроля за перевозкой грузов.

Кроме этого, депутаты среди прочего планируют рассмотреть проект постановления о мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности и повторно рассмотреть законопроект об энергоэффективности зданий.

Как сообщал УНН, председатель ВР Андрей Парубий предлагает окончательно отменить перерыв в работе парламента.