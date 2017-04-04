Рада візьметься за призначення членів Рахункової палати

Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо низки законопроектів, які стосуються питань транспорту. Серед них законопроект стосовно посилення контролю за перевезенням вантажів.

Крім цього, депутати серед іншого планують розглянути проект постанови про заходи захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності та повторно розглянути законопроект про енергоефективність будівель.

Як повідомляв УНН, голова ВР Андрій Парубій пропонує остаточно скасувати перерву в роботі парламенту.