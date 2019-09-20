Рада урегулировала законодательство в сфере стандартизации
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект №1068 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации". Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации" направлен на приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практиками.
В частности он устанавливает добровольность применения национальных стандартов; предусматривает недопущение согласования проектов национальных стандартов с государственными органами; недопущение нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов предприятий, учреждений и организаций и технических условий и тому подобное. Предполагается, что изменения вступят в силу через год после принятия закона.
При подготовке проекта закона ко второму чтению в него было подано 93 правки.
Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1068 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации".