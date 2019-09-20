Рада унормувала законодавство в сфері стандартизації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект №1068 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію". Відповідне рішення підтримав 291 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням ЗУ "Про стандартизацію" спрямований на приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практик.
Зокрема він встановлює добровільність застосування національних стандартів; передбачає недопущення погодження проектів національних стандартів з державними органами; недопущення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов тощо. Передбачається, що зміни набудуть чинності через рік після ухвалення закону.
Під час підготовки проекту закону до другого читання до нього було подано 93 правки.
Нагадаємо, 11 вересня народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект №1068 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію".