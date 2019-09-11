Нардепи підтримали унормування законодавства щодо стандартизації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект №1068 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію". Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням ЗУ "Про стандартизацію" спрямований на приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики.
Зокрема він встановлює добровільність застосування національних стандартів; передбачає недопущення погодження проектів національних стандартів з державними органами; недопущення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов тощо.
Також більшість парламентарів ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читанні.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.