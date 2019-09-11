Нардепы поддержали нормирование законодательства по стандартизации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1068 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации". Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием ЗУ "О стандартизации" направлен на приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной и европейской практикой.
В частности он устанавливает добровольность применения национальных стандартов; предусматривает недопущение согласования проектов национальных стандартов с государственными органами; недопущения нормативно-правового регулирования отношений, связанных с разработкой стандартов предприятий, учреждений и организаций и технических условий и тому подобное.
Также большинство парламентариев приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых - о конфискации незаконных активов чиновников.