Рада приняла в первом чтении закон об ограничении экспорта металлолома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об уменьшении дефицита лома черных металлов, который предусматривает действие вывозной пошлины на металлолом. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" предусматривает продление действия пошлины на вывоз металлолома за границу до 58 евро за т и еще на три года для ликвидации дефицита металла внутри страны. Ранее его удалось сократить с 9% до 2%, однако за последнее время мировые цены на металлолом поднялись на 30%, что способствует вывозу лома металла за границу, подобно леса-кругляка.
По словам председателя профильного комитета нардепа (СПЧ) Виктора Галасюка, принятие этого закона сохранит 20 тыс. рабочих мест в этой сфере, а также дополнительные 1500000000 грн дополнительных поступлений в государственный бюджет.
Напомним, в общем объеме экспорта товаров из Украины в 2018 году доля черных металлов, зерновых, машин и оборудования составила 46,1%.