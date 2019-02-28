Рада приняла в первом чтении закон об ограничении экспорта металлолома

Проект Закона о внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" предусматривает продление действия пошлины на вывоз металлолома за границу до 58 евро за т и еще на три года для ликвидации дефицита металла внутри страны. Ранее его удалось сократить с 9% до 2%, однако за последнее время мировые цены на металлолом поднялись на 30%, что способствует вывозу лома металла за границу, подобно леса-кругляка.



По словам председателя профильного комитета нардепа (СПЧ) Виктора Галасюка, принятие этого закона сохранит 20 тыс. рабочих мест в этой сфере, а также дополнительные 1500000000 грн дополнительных поступлений в государственный бюджет.



Напомним, в общем объеме экспорта товаров из Украины в 2018 году доля черных металлов, зерновых, машин и оборудования составила 46,1%.