Рада приняла в первом чтении закон об ограничении экспорта металлолома

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 18078 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 41209 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119882 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122710 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124356 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122475 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141278 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Рада приняла в первом чтении закон об ограничении экспорта металлолома

Рада приняла в первом чтении закон об ограничении экспорта металлолома

Киев  •  УНН

 • 11247 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об уменьшении дефицита лома черных металлов, который предусматривает действие вывозной пошлины на металлолом. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" предусматривает продление действия пошлины на вывоз металлолома за границу до 58 евро за т и еще на три года для ликвидации дефицита металла внутри страны. Ранее его удалось сократить с 9% до 2%, однако за последнее время мировые цены на металлолом поднялись на 30%, что способствует вывозу лома металла за границу, подобно леса-кругляка.

По словам председателя профильного комитета нардепа (СПЧ) Виктора Галасюка, принятие этого закона сохранит 20 тыс. рабочих мест в этой сфере, а также дополнительные 1500000000 грн дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Напомним, в общем объеме экспорта товаров из Украины в 2018 году доля черных металлов, зерновых, машин и оборудования составила 46,1%.

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