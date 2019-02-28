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Рада ухвалила в першому читанні закон про обмеження експорту металобрухту

Рада ухвалила в першому читанні закон про обмеження експорту металобрухту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів, який передбачає дію вивізного мита на металобрухт. За відповідне рішення проголосувало 234 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до розділу ІI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" передбачає продовження дії мита на вивіз металобрухту за кордон до 58 євро за т і ще на три роки для ліквідації дефіциту метала всередині країни. Раніше його вдалось скоротити з 9% до 2%, однак за останній час світові ціни на металобрухт піднялись на 30%, що сприяє вивозу брухту металу за кордон, подібно лісу-кругляку.

За словами голови профільного комітету нардепа (РПЛ) Віктора Галасюка, прийняття цього закону збереже 20 тис. робочих місць у цій сфері, а також додаткові 1,5 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, у загальному обсязі експорту товарів з України у 2018 році частка чорних металів, зернових, машин та обладнання становила 46,1%.

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