Найбільше Україна експортувала метали, зерно та машини у 2018 році - Держстат

Найвагомішою серед експортних товарних позицій у 2018 році були чорні метали – 21% від загального обсягу, або 9,9 млрд доларів (на 14,7% більше, ніж у 2017 році). На другому місці – зернові культури: 15,3% загальноукраїнського експорту у 2018 році, або 7,2 млрд доларів (на 11,4% більше, ніж у 2017 році). Машини, обладнання та механізми займають третю сходинку: 9,8% у структурі вітчизняного експорту за минулий рік, або 4,7 млрд доларів (на 8,9% більше, ніж у 2017 році).

Серед імпортованих за 2018 рік товарів в Україну перше місце займають палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки: 23,4% від загального обсягу, або 13,4 млрд доларів (на 14,3% більше, ніж у 2017 році). Друге – машини, обладнання та механізми: 20,9% у структурі імпорту за минулий рік, або 12,0 млрд доларів (на 20,7% більше, ніж у 2017 році). На третьому місці - продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості: 12,3% українського минулорічного імпорту, або 7,0 млрд доларів (на 7,6% більше, ніж у 2017 році).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2017 році головними позиціями українського експорту також були чорні метали, зернові, машини та обладнання (сукупна частка – 44,9%), імпорту - палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; машини, обладнання та механізми; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (сукупна частка – 56,8%).