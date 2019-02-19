Больше всего Украина экспортировала металлы, зерно и машины в 2018 году - Госстат

Самыми весомыми среди экспортных товарных позиций в 2018 году были черные металлы - 21% от общего объема, или 9,9 млрд долларов (на 14,7% больше, чем в 2017 году). На втором месте - зерновые культуры: 15,3% всеукраинского экспорта в 2018 году, или 7,2 млрд долларов (на 11,4% больше, чем в 2017 году). Машины, оборудование и механизмы занимают третье место: 9,8% в структуре отечественного экспорта за прошлый год, или 4,7 млрд долларов (на 8,9% больше, чем в 2017 году).

Среди импортируемых по 2018 товаров в Украине первое место занимают топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки: 23,4% от общего объема, или 13,4 долларов (на 14,3% больше, чем в 2017 году). Второе - машины, оборудование и механизмы: 20,9% в структуре импорта за прошлый год, или 12,0 млрд долларов (на 20,7% больше, чем в 2017 году). На третьем месте - продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 12,3% украинского прошлогоднего импорта, или 7 млрд долларов (на 7,6% больше, чем в 2017 году).

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2017 году главными позициями украинского экспорта также были черные металлы, зерновые, машины и оборудование (совокупная доля - 44,9%), импорта - топливо минеральное; нефть и продукты их перегонки; машины, оборудование и механизмы; продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (совокупная доля - 56,8%).