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Рада приняла постановление, по которому поставщикам Минобороны гарантируется компенсация

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада на своем заседании приняла постановление, по которому правительство гарантирует поставщикам Минобороны компенсацию всех расходов и заложенную прибыль в стоимости товаров. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

Рада приняла постановление в поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях военного положения (№10071).

Парламент постановил Кабмину гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (снабженческого вознаграждения) в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, в соответствии с условиями государственных контрактов (договоров).

Как отметил Гончаренко, это постановление устраняет проблему, которая позволяла министерствам включать прибыль в цену товаров при оборонных закупках.

Напомним

Ранее Госаудитслужба признала прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности убытками государства.

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