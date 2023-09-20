Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО до держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада 20 вересня ухвалила у першому читанні законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у держбюджет, повідомляє УНН.
Цитата
“Парламент підтримав урядовий законопроєкт про зміни у Кодекс №10037 у першому читанні”, - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідний законопроєкт підтримали 236 нардепів.
Железняк зауважив, що парламент зможе розглянути цей законопроєкт у другому читанні лише у жовтні, а отже він не запрацює з 1 жовтня, як планувалося.
Нагадаємо
19 вересня Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроєкт щодо переспрямування військового ПДФО в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.