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Уряд пропонує спрямувати військовий ПДФО на закупівлю техніки й власне виробництво зброї

Уряд пропонує спрямувати військовий ПДФО на закупівлю техніки й власне виробництво зброї

Київ • УНН

 • 243743 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України подав законопроєкт, яким пропонується спрямувати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військовим на сектор оборони та безпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.

Цитата

“Україна має наростити виробництво власних дронів, озброєння та боєприпасів. Задля цього Кабінет Міністрів подав законопроєкт, яким пропонується, що військовий ПДФО — податок, який держава сплачує за військових — піде на закупівлю техніки й власне виробництво зброї”, - написав Шмигаль у Telegram

За його словами, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році — близько 12 млрд грн. Як зазначив Шмигаль, зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових.

Прем'єр вважає, що законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння.

Однак запевнив, що понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади. Та додав, що тим громадам, яким не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію.

“Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення”, - додав прем'єр.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у рамках підготовки законопроєкту "Про державний бюджет на 2024 рік" Мінфін збирається спрямувати всі надходження від військового ПДФО на сектор оборони та безпеки.

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