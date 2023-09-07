Військовий ПДФО планують забрати з місцевих бюджетів та спрямувати на сектор оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У рамках підготовки законопроєкту "Про державний бюджет на 2024 рік" Мінфін збирається спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військовим на сектор оборони та безпеки. Про це повідомив у четвер міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Ми збираємось перерозподілити військовий ПДФО, який спрямовується на сьогоднішній момент за рахунок високих надбавок до місцевих бюджетів, на сектор безпеки і оборони. Тобто ті надлишки коштів, які зараз формують в частині військового ПДФО, мають працювати на сектор оборони», - заявив міністр.
Також Марченко повідомив, що цього року було залучено 165 мільярдів гривень за рахунок військових облігацій.
«Так, вартість запозичень є досить є високою. Враховуючи, що сума складає 18-19 відсотків річних, але це та ціна, яку ми вимушені платити, для того щоб запозичувати на ринку», - зазначив Марченко.
Доповнення
В міністерстві фінансів України не передбачають суттєвого скорочення видатків державного бюджету на наступний рік. Однак, розглядають можливість фінансувати відбудову країни шляхом зовнішніх ресурсів.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалить проєкт Держбюджету-2024 до 15 вересня.
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