Бюджет-2024: в Мінфіні заявили про можливе скорочення певних видатків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В міністерстві фінансів України не передбачають суттєвого скорочення видатків державного бюджету на наступний рік. Однак, розглядають можливість фінансувати відбудову країни шляхом зовнішніх ресурсів. Про це повідомив у четвер міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Цитата
«Ми не передбачаємо суттєвого скорочення видатків. Можливо питання відбудови із сектора розвиткових секторів ми спрямуємо в частину залучення зовнішньої допомоги, а ніж внутрішніх ресурсів. Тобто ми вважаємо, що відбудова повинна відбуватися в більшій мірі за рахунок залучення зовнішніх ресурсів», - заявив Марченко.
На виконання бюджету можуть вплинути темпи надходження зовнішньої допомоги.
«У разі затримок, відсутності залучень із-за кордону ми вимушені будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку», - додав Марченко.
Нагадаємо
Раніше міністр повідомляв, що в Державний бюджет - 2024 буде закладено частку міжнародної допомоги на рівні не меншому, ніж поточного року – щонайменше 42 мільярди доларів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалить проєкт Держбюджету-2024 до 15 вересня.