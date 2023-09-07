Бюджет-2024: в Минфине заявили о возможном сокращении определенных расходов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В министерстве финансов Украины не предусматривают существенного сокращения расходов государственного бюджета на следующий год. Однако, рассматривают возможность финансировать восстановление страны за счет внешних ресурсов. Об этом сообщил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Мы не предусматриваем существенного сокращения расходов. Возможно вопрос восстановления из сектора развивающих секторов мы направим в часть привлечения внешней помощи, а не внутренних ресурсов. То есть мы считаем, что восстановление должно происходить в большей степени за счет привлечения внешних ресурсов», - заявил Марченко.

На выполнение бюджета могут повлиять темпы поступления внешней помощи.

«В случае задержек, отсутствия привлечений из-за рубежа мы вынуждены будем увеличивать привлечения внутри страны, что определенным образом может негативно повлиять на экономическую динамику», - добавил Марченко.

Напомним

Ранее министр сообщал, что в Государственный бюджет-2024 будет заложена доля международной помощи на уровне не меньшем, чем в текущем году – по меньшей мере 42 миллиарда долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство примет проект Госбюджета-2024 до 15 сентября.

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