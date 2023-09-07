Марченко про Бюджет-2024: "На сектор безпеки і оборони ми маємо передбачити достатньо видатків"

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«Ситуація досить проста і складна одночасно. На сектор безпеки і оборони ми маємо передбачити достатньо видатків для закриття річної потреби сектору безпеки та оборони. Це основний пріоритет. І це по суті той якір, який визначає всю подальшу державну політику», - заявив міністр.

Він повідомив, що Київ зараз веде перемовини з партнерами з приводу забезпечення виконання зобов’язань, які вони взяли в рамках програми МВФ, щодо фінансування бюджету України.

«Податки і всі доходи, які ми збираємо всередині країни, спрямовуються на видатки сектору безпеки і оборони . Цих коштів не вистачає, тому різницю ми покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень і за рахунок військових облігацій. Сектор безпеки та оборони ми закриваємо самостійно. Всі інші видатки ми фінансуємо за рахунок наших партнерів, за рахунок коштів, які ми отримуємо з-за кордону.

За його словами, податків Україна збирає в річном у вимірі - один трильйон 300 мільярдів. А видатки сектору безпеку та оборони складають понад одного трильйона 600 мільярдів.

«Ми маємо прийняти той факт, що бюджет на 2024 рік буде з не меншими цифрами на сектор безпеки і оборони», - додав Марченко.

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