Україна зможе цього року профінансувати всі видатки, у тому числі сектору оборони - міністр

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«На цей рік ми зможемо забезпечити, профінансувати всі видатки, у тому числі видатки сектору безпеки та оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюсь, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб», - розповів Марченко.

Він зазначив, що є досить тісна співпраця зі структурами з боку США.

«У нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, яким чином ця допомога використовується», - сказав Марченко.

Окрім того, він зазначив, що на цей рік зараз у бюджеті запланована сума у понад 1,6 трильйона грн на сектор безпеки та оборони.

«Це більше, ніж податки, які ми збираємо, тому ми в постійному складному становищі, шукаючи додаткові джерела, щоб профінансувати ці необхідні видатки», - розповів Марченко.

Доповнення

З Бюджету-2023 на підтримку ЗСУ вже пішло 17%, на грошове утримання військових - майже третина.