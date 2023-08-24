Україна зможе цього року профінансувати всі видатки, у тому числі сектору оборони - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Цього року Україна зможе профінансувати всі видатки, у тому числі видатки сектору безпеки та оборони. Про це повідомив у четвер міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«На цей рік ми зможемо забезпечити, профінансувати всі видатки, у тому числі видатки сектору безпеки та оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюсь, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб», - розповів Марченко.
Він зазначив, що є досить тісна співпраця зі структурами з боку США.
«У нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, яким чином ця допомога використовується», - сказав Марченко.
Окрім того, він зазначив, що на цей рік зараз у бюджеті запланована сума у понад 1,6 трильйона грн на сектор безпеки та оборони.
«Це більше, ніж податки, які ми збираємо, тому ми в постійному складному становищі, шукаючи додаткові джерела, щоб профінансувати ці необхідні видатки», - розповів Марченко.
Доповнення
З Бюджету-2023 на підтримку ЗСУ вже пішло 17%, на грошове утримання військових - майже третина.