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Украина сможет в этом году профинансировать все расходы, в том числе сектора обороны - министр

Киев • УНН

 • 755607 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В этом году Украина сможет профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

«На этот год мы сможем обеспечить, профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей», - рассказал Марченко.

Он отметил, что есть довольно тесное сотрудничество со структурами со стороны США.

«У нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем всю информацию, каким образом эта помощь используется», - сказал Марченко.

Кроме того, он отметил, что на этот год сейчас в бюджете запланирована сумма в более 1,6 триллиона грн на сектор безопасности и обороны.

«Это больше, чем налоги, которые мы собираем, поэтому мы в постоянном сложном положении, ища дополнительные источники, чтобы профинансировать эти необходимые расходы», - рассказал Марченко.

Дополнение

Из бюджета-2023 на поддержку ВСУ уже ушло 17%, на денежное содержание военных - почти треть.

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