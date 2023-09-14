Правительство предлагает направить военный НДФЛ на закупку техники и собственное производство оружия

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины подал законопроект, которым предлагается направить поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат военным на сектор обороны и безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Цитата

“Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого Кабинет Министров подал законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных — пойдет на закупку техники и собственное производство оружия”, - написал Шмыгаль в Telegram

По его словам, за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. Тогда как в 2021 году — около 12 млрд грн. Как отметил Шмыгаль, рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных.

Премьер считает, что законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения.

Однако заверил, что более 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. И добавил, что тем общинам, которым не будет хватать средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию.

“Таким образом ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения”, - добавил премьер.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в рамках подготовки законопроекта "О государственном бюджете на 2024 год" Минфин собирается направить все поступления от военного НДФЛ на сектор обороны и безопасности.

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